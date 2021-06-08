Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.212.467.790
|Garanti Bankası
|1.180.135.829
|Koza Altın
|1.113.127.827
|Koza Madencilik
|646.269.092
|Yapı ve Kredi Bank.
|596.411.542
|Sasa Polyester
|531.874.315
|Şişe Cam
|527.596.930
|Tüpraş
|454.738.829
|TAV Havalimanları
|449.742.518
|Kardemir (D)
|399.336.272
|Koç Holding
|340.316.588
|Akbank
|318.567.103
|İpek Doğal Enerji
|311.599.644
|Aselsan
|309.144.497
|Emlak Konut GMYO
|279.746.011
|Petkim
|265.136.995
|Ereğli Demir Çelik
|243.092.755
|Vestel
|241.977.800
|Jantsa Jant Sanayi
|217.388.792
|Vakıflar Bankası
|210.028.344
Kaynak: AA
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