Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.664.997.985
|Garanti Bankası
|939.630.451
|Fenerbahçe Futbol
|703.620.240
|Ereğli Demir Çelik
|566.776.016
|Emlak Konut GMYO
|556.920.094
|Tüpraş
|539.201.042
|Yapı ve Kredi Bankası
|534.181.595
|Kardemir (D)
|454.071.402
|Halkbank
|428.528.576
|Petkim
|385.574.479
|Koza Altın
|384.315.606
|Şişe Cam
|367.709.507
|ASELSAN
|345.325.083
|TAV Havalimanları
|330.815.040
|Bim Mağazalar
|282.543.612
|SASA Polyester
|243.611.462
|Vakıflar Bankası
|232.730.470
|Akbank
|226.585.102
|Ford Otosan
|225.305.736
|Koç Holding
|194.635.016
Kaynak: AA
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