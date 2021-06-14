Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.664.997.985 Garanti Bankası 939.630.451 Fenerbahçe Futbol 703.620.240 Ereğli Demir Çelik 566.776.016 Emlak Konut GMYO 556.920.094 Tüpraş 539.201.042 Yapı ve Kredi Bankası 534.181.595 Kardemir (D) 454.071.402 Halkbank 428.528.576 Petkim 385.574.479 Koza Altın 384.315.606 Şişe Cam 367.709.507 ASELSAN 345.325.083 TAV Havalimanları 330.815.040 Bim Mağazalar 282.543.612 SASA Polyester 243.611.462 Vakıflar Bankası 232.730.470 Akbank 226.585.102 Ford Otosan 225.305.736 Koç Holding 194.635.016 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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