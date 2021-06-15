Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.427.476.111
|Halkbank
|1.409.213.455
|Garanti Bankası
|1.223.055.297
|Türk Hava Yolları
|1.199.811.704
|Kardemir (D)
|827.497.343
|Koza Altın
|807.017.842
|Vakıflar Bankası
|656.456.402
|Yapı ve Kredi Bankası
|578.041.326
|ASELSAN
|562.030.444
|Ereğli Demir Çelik
|561.197.996
|Tüpraş
|439.658.473
|Akbank
|401.481.040
|Petkim
|395.459.810
|Şişe Cam
|348.860.264
|Fenerbahçe Futbol
|343.263.475
|TAV Havalimanları
|299.274.056
|Bim Mağazalar
|252.823.923
|Arçelik
|240.633.369
|Sabancı Holding
|233.298.989
|İş Bankası (C)
|227.200.539
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi