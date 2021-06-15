Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.427.476.111 Halkbank 1.409.213.455 Garanti Bankası 1.223.055.297 Türk Hava Yolları 1.199.811.704 Kardemir (D) 827.497.343 Koza Altın 807.017.842 Vakıflar Bankası 656.456.402 Yapı ve Kredi Bankası 578.041.326 ASELSAN 562.030.444 Ereğli Demir Çelik 561.197.996 Tüpraş 439.658.473 Akbank 401.481.040 Petkim 395.459.810 Şişe Cam 348.860.264 Fenerbahçe Futbol 343.263.475 TAV Havalimanları 299.274.056 Bim Mağazalar 252.823.923 Arçelik 240.633.369 Sabancı Holding 233.298.989 İş Bankası (C) 227.200.539 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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