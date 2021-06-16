Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.449.176.275
|Garanti Bankası
|940.636.973
|Koza Altın
|818.667.222
|Emlak Konut GMYO
|604.834.635
|Halkbank
|465.849.397
|Kardemir (D)
|441.887.084
|Tüpraş
|404.202.867
|Fenerbahçe Futbol
|396.458.619
|Doğan Holding
|389.708.411
|Ereğli Demir Çelik
|348.211.959
|Şişe Cam
|328.958.892
|Petkim
|281.570.564
|Yapı ve Kredi Bankası
|264.584.929
|Bim Mağazalar
|241.078.857
|Ford Otosan
|226.486.155
|Koza Madencilik
|204.925.051
|Arçelik
|189.572.795
|Vakıflar Bankası
|189.565.071
|Akbank
|186.369.274
|ASELSAN
|186.091.421
Kaynak: AA
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