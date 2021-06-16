Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.449.176.275 Garanti Bankası 940.636.973 Koza Altın 818.667.222 Emlak Konut GMYO 604.834.635 Halkbank 465.849.397 Kardemir (D) 441.887.084 Tüpraş 404.202.867 Fenerbahçe Futbol 396.458.619 Doğan Holding 389.708.411 Ereğli Demir Çelik 348.211.959 Şişe Cam 328.958.892 Petkim 281.570.564 Yapı ve Kredi Bankası 264.584.929 Bim Mağazalar 241.078.857 Ford Otosan 226.486.155 Koza Madencilik 204.925.051 Arçelik 189.572.795 Vakıflar Bankası 189.565.071 Akbank 186.369.274 ASELSAN 186.091.421 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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