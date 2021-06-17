Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.976.664.293
|Garanti Bankası
|1.401.550.987
|Emlak Konut GMYO
|964.805.918
|Koza Altın
|577.555.253
|Yapı ve Kredi Bankası
|525.618.638
|Ereğli Demir Çelik
|509.699.000
|Kardemir (D)
|494.082.684
|Tüpraş
|461.699.924
|Akbank
|428.697.821
|Şişe Cam
|359.607.444
|Halkbank
|321.353.040
|TAV Havalimanları
|316.102.240
|Fenerbahçe Futbol
|304.791.341
|Petkim
|276.642.266
|Pegasus
|254.710.828
|ASELSAN
|233.885.765
|Arçelik
|211.562.367
|Sabancı Holding
|209.232.950
|Turkcell
|207.978.744
|Koza Madencilik
|204.653.077
Kaynak: AA
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