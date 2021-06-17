Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.976.664.293 Garanti Bankası 1.401.550.987 Emlak Konut GMYO 964.805.918 Koza Altın 577.555.253 Yapı ve Kredi Bankası 525.618.638 Ereğli Demir Çelik 509.699.000 Kardemir (D) 494.082.684 Tüpraş 461.699.924 Akbank 428.697.821 Şişe Cam 359.607.444 Halkbank 321.353.040 TAV Havalimanları 316.102.240 Fenerbahçe Futbol 304.791.341 Petkim 276.642.266 Pegasus 254.710.828 ASELSAN 233.885.765 Arçelik 211.562.367 Sabancı Holding 209.232.950 Turkcell 207.978.744 Koza Madencilik 204.653.077 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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