Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.506.600.055 Emlak Konut GMYO 1.047.827.088 Garanti Bankası 919.522.720 Ereğli Demir Çelik 781.641.107 Koza Altın 588.702.479 Kardemir (D) 585.212.717 Petkim 463.753.624 Şişe Cam 427.452.413 Gübre Fabrik. 422.657.706 Yapı ve Kredi Bank. 406.874.591 TAV Havalimanları 384.628.316 Tüpraş 375.192.254 T. Halk Bankası 353.601.213 Akbank 329.084.232 Koç Holding 282.591.008 Fenerbahçe Futbol 254.769.254 Sabancı Holding 253.603.442 Arçelik 251.598.994 Turkcell 240.230.128 Aselsan 227.816.560 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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