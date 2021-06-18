Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.506.600.055
|Emlak Konut GMYO
|1.047.827.088
|Garanti Bankası
|919.522.720
|Ereğli Demir Çelik
|781.641.107
|Koza Altın
|588.702.479
|Kardemir (D)
|585.212.717
|Petkim
|463.753.624
|Şişe Cam
|427.452.413
|Gübre Fabrik.
|422.657.706
|Yapı ve Kredi Bank.
|406.874.591
|TAV Havalimanları
|384.628.316
|Tüpraş
|375.192.254
|T. Halk Bankası
|353.601.213
|Akbank
|329.084.232
|Koç Holding
|282.591.008
|Fenerbahçe Futbol
|254.769.254
|Sabancı Holding
|253.603.442
|Arçelik
|251.598.994
|Turkcell
|240.230.128
|Aselsan
|227.816.560
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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