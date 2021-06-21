Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.473.232.211
|Garanti Bankası
|1.026.439.010
|Emlak Konut GMYO
|801.580.996
|Ereğli Demir Çelik
|615.119.324
|Kardemir (D)
|541.548.083
|Koza Altın
|496.433.352
|Petkim
|437.135.036
|Tüpraş
|388.246.950
|Yapı ve Kredi Bankası
|375.934.010
|Şişe Cam
|345.991.409
|Fenerbahçe Futbol
|309.223.454
|Aselsan
|303.549.855
|TAV Havalimanları
|252.445.239
|Turkcell
|247.634.262
|Koç Holding
|228.271.282
|Akbank
|208.603.129
|Pegasus
|206.038.891
|Sabancı Holding
|193.615.528
|Bera Holding
|192.962.157
|Halkbank
|191.717.319
Kaynak: AA
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