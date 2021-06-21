Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.473.232.211 Garanti Bankası 1.026.439.010 Emlak Konut GMYO 801.580.996 Ereğli Demir Çelik 615.119.324 Kardemir (D) 541.548.083 Koza Altın 496.433.352 Petkim 437.135.036 Tüpraş 388.246.950 Yapı ve Kredi Bankası 375.934.010 Şişe Cam 345.991.409 Fenerbahçe Futbol 309.223.454 Aselsan 303.549.855 TAV Havalimanları 252.445.239 Turkcell 247.634.262 Koç Holding 228.271.282 Akbank 208.603.129 Pegasus 206.038.891 Sabancı Holding 193.615.528 Bera Holding 192.962.157 Halkbank 191.717.319 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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