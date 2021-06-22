Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.667.281.419
|Garanti Bankası
|879.104.902
|Halkbank
|636.976.187
|Bera Holding
|551.568.962
|Emlak Konut GMYO
|546.405.526
|Fenerbahçe Futbol
|518.106.580
|Ereğli Demir Çelik
|491.462.912
|Koza Altın
|474.345.313
|Kardemir (D)
|458.658.369
|Yapı ve Kredi Bankası
|440.495.932
|Tüpraş
|400.445.994
|Şişe Cam
|352.121.263
|Petkim
|338.229.338
|Sabancı Holding
|322.786.428
|Jantsa Jant Sanayi
|286.081.283
|Koç Holding
|271.452.318
|Vakıflar Bankası
|270.998.684
|TAV Havalimanları
|262.866.871
|Turkcell
|255.123.824
|Akbank
|211.793.035
Kaynak: AA
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