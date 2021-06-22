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Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

22.06.2021 18:49
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.667.281.419Garanti Bankası879.104.902Halkbank636.976.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.667.281.419
Garanti Bankası879.104.902
Halkbank636.976.187
Bera Holding551.568.962
Emlak Konut GMYO546.405.526
Fenerbahçe Futbol518.106.580
Ereğli Demir Çelik491.462.912
Koza Altın474.345.313
Kardemir (D)458.658.369
Yapı ve Kredi Bankası440.495.932
Tüpraş400.445.994
Şişe Cam352.121.263
Petkim338.229.338
Sabancı Holding322.786.428
Jantsa Jant Sanayi286.081.283
Koç Holding271.452.318
Vakıflar Bankası270.998.684
TAV Havalimanları262.866.871
Turkcell255.123.824
Akbank211.793.035
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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