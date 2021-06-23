Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.268.041.966 Garanti Bankası 1.192.531.251 Emlak Konut GMYO 1.148.342.606 Koza Altın 830.394.226 Halkbank 733.290.687 Şişe Cam 515.389.613 Kardemir (D) 404.356.375 Petkim 391.452.867 Tüpraş 373.999.455 Turkcell 349.871.101 Yapı ve Kredi Bankası 339.141.521 Ereğli Demir Çelik 324.796.104 Akbank 307.751.005 Koza Madencilik 287.716.997 ASELSAN 286.491.824 SASA Polyester 283.399.148 Vakıflar Bankası 246.175.866 Sabancı Holding 218.184.259 TAV Havalimanları 214.902.655 Arçelik 190.614.175 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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