Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.268.041.966
|Garanti Bankası
|1.192.531.251
|Emlak Konut GMYO
|1.148.342.606
|Koza Altın
|830.394.226
|Halkbank
|733.290.687
|Şişe Cam
|515.389.613
|Kardemir (D)
|404.356.375
|Petkim
|391.452.867
|Tüpraş
|373.999.455
|Turkcell
|349.871.101
|Yapı ve Kredi Bankası
|339.141.521
|Ereğli Demir Çelik
|324.796.104
|Akbank
|307.751.005
|Koza Madencilik
|287.716.997
|ASELSAN
|286.491.824
|SASA Polyester
|283.399.148
|Vakıflar Bankası
|246.175.866
|Sabancı Holding
|218.184.259
|TAV Havalimanları
|214.902.655
|Arçelik
|190.614.175
Kaynak: AA
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