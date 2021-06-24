Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.007.629.883
|Türk Hava Yolları
|1.005.894.861
|Emlak Konut GMYO
|636.651.242
|Yapı ve Kredi Bankası
|624.898.831
|Kardemir (D)
|619.569.990
|Gübre Fabrikaları
|531.253.595
|Koza Altın
|489.680.196
|Halkbank
|465.477.308
|Ereğli Demir Çelik
|427.368.397
|SASA Polyester
|320.701.295
|Akbank
|309.850.364
|Bera Holding
|281.344.289
|Petkim
|254.237.133
|Turkcell
|249.802.328
|TAV Havalimanları
|230.133.575
|Koza Madencilik
|220.017.423
|Koç Holding
|214.515.225
|Tüpraş
|207.168.942
|Şişe Cam
|201.937.975
|Sabancı Holding
|196.096.124
Kaynak: AA
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