Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|775.601.298
|Garanti Bankası
|672.492.325
|Kardemir (D)
|624.087.424
|Emlak Konut GMYO
|524.169.070
|Ereğli Demir Çelik
|429.335.961
|Fenerbahçe Futbol
|404.021.897
|Koza Altın
|381.970.821
|Petkim
|362.143.891
|Yapı ve Kredi Bank.
|334.977.205
|Sasa Polyester
|312.857.109
|Akbank
|240.515.295
|Arçelik
|239.524.852
|T. Halk Bankası
|238.258.363
|Tüpraş
|229.078.062
|Gübre Fabrik.
|208.755.521
|Turkcell
|205.223.181
|Şişe Cam
|190.315.479
|Aselsan
|183.588.688
|Doğan Holding
|183.524.262
|TAV Havalimanları
|182.935.753
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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