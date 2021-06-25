Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 775.601.298 Garanti Bankası 672.492.325 Kardemir (D) 624.087.424 Emlak Konut GMYO 524.169.070 Ereğli Demir Çelik 429.335.961 Fenerbahçe Futbol 404.021.897 Koza Altın 381.970.821 Petkim 362.143.891 Yapı ve Kredi Bank. 334.977.205 Sasa Polyester 312.857.109 Akbank 240.515.295 Arçelik 239.524.852 T. Halk Bankası 238.258.363 Tüpraş 229.078.062 Gübre Fabrik. 208.755.521 Turkcell 205.223.181 Şişe Cam 190.315.479 Aselsan 183.588.688 Doğan Holding 183.524.262 TAV Havalimanları 182.935.753 ??????? ??????? ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek

Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı

Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023

Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi

Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü