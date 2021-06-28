Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.105.325.518
|Türk Hava Yolları
|995.167.257
|Emlak Konut GMYO
|899.790.986
|SASA Polyester
|594.584.856
|Kardemir (D)
|507.709.148
|Koza Altın
|455.031.334
|Yapı ve Kredi Bankası
|453.554.690
|Akbank
|437.690.934
|Petkim
|398.267.418
|Tüpraş
|348.575.496
|Şişe Cam
|331.028.502
|Bera Holding
|325.523.192
|Halkbank
|304.024.551
|Ereğli Demir Çelik
|301.262.983
|Gübre Fabrikaları
|244.120.500
|TAV Havalimanları
|237.341.774
|Koza Madencilik
|197.052.024
|Turkcell
|194.828.993
|Arçelik
|177.955.577
|Pegasus
|176.281.470
Kaynak: AA
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