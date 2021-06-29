Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.189.927.913
|Garanti Bankası
|1.051.073.168
|Emlak Konut GMYO
|645.233.816
|Koza Altın
|542.803.982
|Kardemir (D)
|521.294.411
|Ereğli Demir Çelik
|433.584.180
|Petkim
|405.314.872
|Tüpraş
|394.654.047
|Akbank
|393.778.553
|Yapı ve Kredi Bankası
|363.211.779
|Şişe Cam
|340.491.914
|Halkbank
|332.894.433
|Turkcell
|313.747.720
|SASA Polyester
|284.014.464
|Fenerbahçe Futbol
|270.623.805
|TAV Havalimanları
|251.133.621
|Ford Otosan
|240.179.949
|İş Bankası (C)
|218.717.684
|Koç Holding
|213.512.825
|ASELSAN
|210.254.326
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi