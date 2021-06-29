Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.189.927.913 Garanti Bankası 1.051.073.168 Emlak Konut GMYO 645.233.816 Koza Altın 542.803.982 Kardemir (D) 521.294.411 Ereğli Demir Çelik 433.584.180 Petkim 405.314.872 Tüpraş 394.654.047 Akbank 393.778.553 Yapı ve Kredi Bankası 363.211.779 Şişe Cam 340.491.914 Halkbank 332.894.433 Turkcell 313.747.720 SASA Polyester 284.014.464 Fenerbahçe Futbol 270.623.805 TAV Havalimanları 251.133.621 Ford Otosan 240.179.949 İş Bankası (C) 218.717.684 Koç Holding 213.512.825 ASELSAN 210.254.326 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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