Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.446.428.261
|Türk Hava Yolları
|972.907.543
|Ereğli Demir Çelik
|526.474.576
|SASA Polyester
|502.973.862
|Koza Altın
|474.794.077
|Akbank
|470.448.282
|Yapı ve Kredi Bankası
|465.117.478
|Emlak Konut GMYO
|391.958.720
|Tüpraş
|391.685.300
|Halkbank
|359.287.679
|Kardemir (D)
|346.474.433
|Şişe Cam
|316.613.248
|Arçelik
|315.928.192
|Ford Otosan
|309.803.352
|Turkcell
|307.724.609
|ASELSAN
|240.712.504
|Petkim
|237.152.331
|Sabancı Holding
|232.346.865
|Koç Holding
|226.298.894
|Bim Mağazalar
|224.903.137
Kaynak: AA
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