Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.294.906.025
|Garanti Bankası
|1.057.416.907
|SASA Polyester
|474.851.284
|Koza Altın
|426.070.091
|Erbosan
|354.895.786
|Şişe Cam
|315.806.352
|Ereğli Demir Çelik
|314.694.071
|TAV Havalimanları
|307.946.255
|Eczacıbaşı Yatırım
|304.693.413
|Yapı ve Kredi Bankası
|299.887.600
|Emlak Konut GMYO
|287.363.705
|Akbank
|274.193.079
|Kardemir (D)
|258.491.610
|Pegasus
|256.029.736
|Halkbank
|240.899.192
|Bera Holding
|231.123.586
|Tüpraş
|229.426.021
|Ford Otosan
|203.297.964
|Petkim
|199.902.897
|Arçelik
|183.162.507
Kaynak: AA
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