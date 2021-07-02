Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.399.983.437
|Arçelik
|922.954.615
|Koç Holding
|879.058.431
|SASA Polyester
|748.393.851
|Koza Altın
|690.748.923
|Garanti Bankası
|550.566.881
|Pegasus
|395.626.469
|TAV Havalimanları
|358.650.574
|Ereğli Demir Çelik
|299.674.886
|Şişe Cam
|299.521.845
|Bera Holding
|297.585.653
|Koza Madencilik
|285.259.153
|Sabancı Holding
|273.962.382
|Kardemir (D)
|264.815.634
|Erbosan
|258.534.859
|Tüpraş
|250.466.106
|Yapı ve Kredi Bankası
|241.480.594
|Petkim
|218.647.151
|Halkbank
|216.636.587
|Emlak Konut GMYO
|216.572.910
Kaynak: AA
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