Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.207.930.659
|Garanti Bankası
|1.033.370.146
|Koza Altın
|806.968.901
|SASA Polyester
|690.158.596
|Kardemir (D)
|386.192.519
|Arçelik
|360.027.714
|Akbank
|352.396.367
|Ereğli Demir Çelik
|336.232.244
|Koç Holding
|292.596.909
|Yapı ve Kredi Bankası
|255.931.527
|Fenerbahçe Futbol
|255.488.978
|Petkim
|245.967.216
|Koza Madencilik
|239.267.550
|ASELSAN
|232.420.992
|Halkbank
|231.577.155
|Konya Çimento
|223.198.867
|Tüpraş
|209.586.589
|Eczacıbaşı Yatırım
|185.021.891
|Pegasus
|178.654.902
|Erbosan
|172.856.695
Kaynak: AA
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