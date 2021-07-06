Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.545.182.666
|Türk Hava Yolları
|826.395.565
|Ereğli Demir Çelik
|520.610.191
|Koza Altın
|498.299.885
|Yapı ve Kredi Bankası
|493.985.400
|Akbank
|488.065.224
|Kardemir (D)
|476.817.080
|SASA Polyester
|333.446.823
|Arçelik
|327.577.269
|Şişe Cam
|293.603.076
|Türkiye Sigorta
|282.096.859
|Petkim
|264.907.736
|Halkbank
|261.864.498
|Koç Holding
|260.212.680
|Tüpraş
|222.542.097
|İş Bankası (C)
|217.804.740
|Karsan Otomotiv
|216.751.367
|ASELSAN
|181.553.034
|Odaş Elektrik
|179.749.929
|Erbosan
|175.577.277
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi