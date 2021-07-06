Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.545.182.666 Türk Hava Yolları 826.395.565 Ereğli Demir Çelik 520.610.191 Koza Altın 498.299.885 Yapı ve Kredi Bankası 493.985.400 Akbank 488.065.224 Kardemir (D) 476.817.080 SASA Polyester 333.446.823 Arçelik 327.577.269 Şişe Cam 293.603.076 Türkiye Sigorta 282.096.859 Petkim 264.907.736 Halkbank 261.864.498 Koç Holding 260.212.680 Tüpraş 222.542.097 İş Bankası (C) 217.804.740 Karsan Otomotiv 216.751.367 ASELSAN 181.553.034 Odaş Elektrik 179.749.929 Erbosan 175.577.277 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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