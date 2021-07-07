Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.428.615.731
|Türk Hava Yolları
|808.574.493
|Kardemir (D)
|729.998.507
|Akbank
|718.979.727
|Yapı ve Kredi Bankası
|620.068.934
|Ereğli Demir Çelik
|509.544.571
|Petkim
|416.671.788
|Koza Altın
|403.948.911
|Fenerbahçe Futbol
|391.570.889
|SASA Polyester
|311.167.321
|Şişe Cam
|231.471.977
|Koç Holding
|215.150.834
|Tüpraş
|186.226.576
|Arçelik
|184.108.648
|İş Bankası (C)
|183.054.463
|TAV Havalimanları
|167.569.261
|Sabancı Holding
|166.178.197
|ASELSAN
|159.463.838
|Karsan Otomotiv
|155.508.015
|Koza Madencilik
|150.446.886
Kaynak: AA
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