Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.428.615.731 Türk Hava Yolları 808.574.493 Kardemir (D) 729.998.507 Akbank 718.979.727 Yapı ve Kredi Bankası 620.068.934 Ereğli Demir Çelik 509.544.571 Petkim 416.671.788 Koza Altın 403.948.911 Fenerbahçe Futbol 391.570.889 SASA Polyester 311.167.321 Şişe Cam 231.471.977 Koç Holding 215.150.834 Tüpraş 186.226.576 Arçelik 184.108.648 İş Bankası (C) 183.054.463 TAV Havalimanları 167.569.261 Sabancı Holding 166.178.197 ASELSAN 159.463.838 Karsan Otomotiv 155.508.015 Koza Madencilik 150.446.886 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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