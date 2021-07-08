Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|955.841.468
|Türk Hava Yolları
|764.078.528
|Kardemir (D)
|563.313.329
|Petkim
|496.662.528
|Yapı ve Kredi Bankası
|414.991.841
|Ereğli Demir Çelik
|388.268.588
|Akbank
|336.259.337
|Koza Altın
|320.935.188
|Emlak Konut GMYO
|284.558.053
|Koç Holding
|280.215.594
|SASA Polyester
|254.443.083
|Arçelik
|253.905.773
|Bera Holding
|232.340.558
|Fenerbahçe Futbol
|230.862.768
|Tüpraş
|211.845.217
|Şişe Cam
|207.842.304
|İş Bankası (C)
|193.906.461
|Logo Yazılım
|184.880.809
|Turkcell
|175.667.887
|Ford Otosan
|160.955.910
Kaynak: AA
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