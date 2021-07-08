Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 955.841.468 Türk Hava Yolları 764.078.528 Kardemir (D) 563.313.329 Petkim 496.662.528 Yapı ve Kredi Bankası 414.991.841 Ereğli Demir Çelik 388.268.588 Akbank 336.259.337 Koza Altın 320.935.188 Emlak Konut GMYO 284.558.053 Koç Holding 280.215.594 SASA Polyester 254.443.083 Arçelik 253.905.773 Bera Holding 232.340.558 Fenerbahçe Futbol 230.862.768 Tüpraş 211.845.217 Şişe Cam 207.842.304 İş Bankası (C) 193.906.461 Logo Yazılım 184.880.809 Turkcell 175.667.887 Ford Otosan 160.955.910 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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