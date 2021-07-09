Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 822.710.507 Türk Hava Yolları 757.467.396 Kardemir (D) 733.868.643 Petkim 729.925.769 Ereğli Demir Çelik 571.070.480 Yapı ve Kredi Bankası 384.943.523 Koza Altın 320.563.252 SASA Polyester 255.110.512 Emlak Konut GMYO 250.148.418 Koç Holding 249.509.779 Tüpraş 244.137.723 Torunlar GMYO 225.954.075 Şişe Cam 209.138.347 Arçelik 208.001.898 Akbank 193.047.886 Erbosan 167.723.302 Karsan Otomotiv 159.192.008 TAV Havalimanları 147.343.491 Konya Çimento 142.579.047 Sabancı Holding 139.359.514 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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