Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|822.710.507
|Türk Hava Yolları
|757.467.396
|Kardemir (D)
|733.868.643
|Petkim
|729.925.769
|Ereğli Demir Çelik
|571.070.480
|Yapı ve Kredi Bankası
|384.943.523
|Koza Altın
|320.563.252
|SASA Polyester
|255.110.512
|Emlak Konut GMYO
|250.148.418
|Koç Holding
|249.509.779
|Tüpraş
|244.137.723
|Torunlar GMYO
|225.954.075
|Şişe Cam
|209.138.347
|Arçelik
|208.001.898
|Akbank
|193.047.886
|Erbosan
|167.723.302
|Karsan Otomotiv
|159.192.008
|TAV Havalimanları
|147.343.491
|Konya Çimento
|142.579.047
|Sabancı Holding
|139.359.514
Kaynak: AA
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