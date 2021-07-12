Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.426.035.346
|Türk Hava Yolları
|912.684.259
|Kardemir (D)
|732.201.949
|Ereğli Demir Çelik
|531.401.602
|Petkim
|516.709.310
|Yapı ve Kredi Bankası
|439.524.083
|Akbank
|390.132.296
|Koza Altın
|325.565.219
|SASA Polyester
|293.508.873
|Koç Holding
|281.050.607
|Emlak Konut GMYO
|255.780.811
|RTA Laboratuvarları
|244.627.084
|Arçelik
|240.534.122
|Şişe Cam
|239.539.108
|Tüpraş
|236.700.574
|ASELSAN
|219.149.551
|Konya Çimento
|209.282.848
|İş Bankası (C)
|205.274.155
|Erbosan
|203.313.504
|Bim Mağazalar
|182.654.254
Kaynak: AA
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