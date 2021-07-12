Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.426.035.346 Türk Hava Yolları 912.684.259 Kardemir (D) 732.201.949 Ereğli Demir Çelik 531.401.602 Petkim 516.709.310 Yapı ve Kredi Bankası 439.524.083 Akbank 390.132.296 Koza Altın 325.565.219 SASA Polyester 293.508.873 Koç Holding 281.050.607 Emlak Konut GMYO 255.780.811 RTA Laboratuvarları 244.627.084 Arçelik 240.534.122 Şişe Cam 239.539.108 Tüpraş 236.700.574 ASELSAN 219.149.551 Konya Çimento 209.282.848 İş Bankası (C) 205.274.155 Erbosan 203.313.504 Bim Mağazalar 182.654.254 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek

Fatih Terim'den Belhanda'ya telefon: Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!

Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal

Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak

Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı

Kritik süreç devam ediyor! Buse Varol'dan Alişan'ın yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş hakkında paylaşım

Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi