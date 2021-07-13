Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|1.332.700.625
|Garanti Bankası
|1.192.828.312
|Türk Hava Yolları
|601.111.296
|Kardemir (D)
|491.607.191
|Koza Altın
|456.348.906
|Akbank
|434.078.885
|Ereğli Demir Çelik
|427.344.711
|Yapı ve Kredi Bankası
|339.800.687
|Arçelik
|314.699.083
|Petkim
|287.500.477
|Koç Holding
|231.833.677
|Erbosan
|224.844.872
|Şişe Cam
|211.658.585
|Tüpraş
|203.026.177
|Fenerbahçe Futbol
|179.807.546
|Koza Madencilik
|176.385.716
|Konya Çimento
|167.980.060
|Halkbank
|160.780.793
|ASELSAN
|157.122.418
|İş Bankası (C)
|146.563.538
Kaynak: AA
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