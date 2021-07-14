Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|2.013.354.415
|Garanti Bankası
|1.075.075.857
|Türk Hava Yolları
|610.340.281
|Kardemir (D)
|417.748.285
|Yapı ve Kredi Bankası
|386.365.027
|Koza Altın
|346.919.611
|Ereğli Demir Çelik
|340.430.946
|Petkim
|265.945.010
|Tüpraş
|217.876.609
|Arçelik
|212.769.831
|Akbank
|208.146.208
|Koza Madencilik
|183.895.521
|Turkcell
|161.985.243
|Koç Holding
|161.444.942
|Jantsa Jant Sanayi
|152.498.252
|Şişe Cam
|150.054.631
|Fenerbahçe Futbol
|149.664.228
|İş Bankası (C)
|141.886.692
|Bim Mağazalar
|134.609.433
|Gübre Fabrikaları
|132.065.105
Kaynak: AA
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