Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi SASA Polyester 2.013.354.415 Garanti Bankası 1.075.075.857 Türk Hava Yolları 610.340.281 Kardemir (D) 417.748.285 Yapı ve Kredi Bankası 386.365.027 Koza Altın 346.919.611 Ereğli Demir Çelik 340.430.946 Petkim 265.945.010 Tüpraş 217.876.609 Arçelik 212.769.831 Akbank 208.146.208 Koza Madencilik 183.895.521 Turkcell 161.985.243 Koç Holding 161.444.942 Jantsa Jant Sanayi 152.498.252 Şişe Cam 150.054.631 Fenerbahçe Futbol 149.664.228 İş Bankası (C) 141.886.692 Bim Mağazalar 134.609.433 Gübre Fabrikaları 132.065.105 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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