Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi SASA Polyester 1.519.782.956 Türk Hava Yolları 585.692.068 Garanti Bankası 574.698.560 Kardemir (D) 411.183.440 Arçelik 366.124.740 Ereğli Demir Çelik 309.884.213 Tofaş Oto Fabrikası 259.523.686 Petkim 229.011.144 Yapı ve Kredi Bankası 208.910.791 Koza Altın 202.967.977 Akbank 196.746.704 Şişe Cam 163.429.746 Tüpraş 146.583.416 Koç Holding 142.858.189 Borusan Yatırım Pazarlama 141.075.480 ASELSAN 137.370.103 Ford Otosan 134.174.421 İş Bankası (C) 133.786.378 Bim Mağazalar 129.531.948 Koza Madencilik 109.719.469 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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