Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|1.519.782.956
|Türk Hava Yolları
|585.692.068
|Garanti Bankası
|574.698.560
|Kardemir (D)
|411.183.440
|Arçelik
|366.124.740
|Ereğli Demir Çelik
|309.884.213
|Tofaş Oto Fabrikası
|259.523.686
|Petkim
|229.011.144
|Yapı ve Kredi Bankası
|208.910.791
|Koza Altın
|202.967.977
|Akbank
|196.746.704
|Şişe Cam
|163.429.746
|Tüpraş
|146.583.416
|Koç Holding
|142.858.189
|Borusan Yatırım Pazarlama
|141.075.480
|ASELSAN
|137.370.103
|Ford Otosan
|134.174.421
|İş Bankası (C)
|133.786.378
|Bim Mağazalar
|129.531.948
|Koza Madencilik
|109.719.469
Kaynak: AA
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