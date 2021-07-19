Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|420.817.989
|Türk Hava Yolları
|226.609.756
|Garanti Bankası
|221.034.597
|Kardemir (D)
|146.389.561
|Yapı ve Kredi Bank.
|118.083.461
|Akbank
|114.314.875
|İş Bankası (C)
|108.268.162
|Ereğli Demir Çelik
|102.428.670
|Tofaş Oto. Fab.
|93.262.212
|Şişe Cam
|92.957.406
|Arçelik
|89.933.688
|Aselsan
|74.219.086
|Koç Holding
|72.862.802
|Koza Altın
|68.889.171
|Bera Holding
|66.058.104
|Emlak Konut GMYO
|66.046.923
|Tüpraş
|62.605.715
|Turkcell
|58.154.280
|Petkim
|54.014.242
|Şekerbank
|53.012.626
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi