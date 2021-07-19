Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 420.817.989 Türk Hava Yolları 226.609.756 Garanti Bankası 221.034.597 Kardemir (D) 146.389.561 Yapı ve Kredi Bank. 118.083.461 Akbank 114.314.875 İş Bankası (C) 108.268.162 Ereğli Demir Çelik 102.428.670 Tofaş Oto. Fab. 93.262.212 Şişe Cam 92.957.406 Arçelik 89.933.688 Aselsan 74.219.086 Koç Holding 72.862.802 Koza Altın 68.889.171 Bera Holding 66.058.104 Emlak Konut GMYO 66.046.923 Tüpraş 62.605.715 Turkcell 58.154.280 Petkim 54.014.242 Şekerbank 53.012.626 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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