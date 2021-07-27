Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.039.264.451
|Garanti Bankası
|868.386.203
|Kardemir (D)
|716.626.694
|Karsan Otomotiv
|514.141.352
|Petkim
|486.874.898
|Sasa Polyester
|465.622.587
|Ereğli Demir Çelik
|457.590.227
|Yapı ve Kredi Bank.
|351.663.620
|Akbank
|269.122.074
|RTA Laboratuvarları
|260.323.415
|Tüpraş
|255.634.471
|Şişe Cam
|251.378.916
|Pegasus
|244.434.207
|Aselsan
|240.267.094
|TAV Havalimanları
|239.247.755
|Fenerbahçe Futbol
|234.864.291
|Koza Altın
|234.420.160
|Koç Holding
|222.872.570
|Galatasaray Sportif
|185.012.014
|Arçelik
|173.549.687
Kaynak: AA
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