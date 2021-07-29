Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.427.784.115
|Ereğli Demir Çelik
|1.261.108.797
|Kardemir (D)
|1.016.253.367
|Türk Hava Yolları
|617.069.122
|Aselsan
|514.881.590
|Sasa Polyester
|449.968.468
|Şişe Cam
|436.792.239
|Petkim
|412.789.757
|Karsan Otomotiv
|371.789.603
|Yapı ve Kredi Bank.
|357.433.458
|Koza Altın
|329.615.537
|Akbank
|316.478.395
|Tüpraş
|308.307.931
|Tofaş Oto. Fab.
|269.711.388
|Arçelik
|268.693.964
|Koç Holding
|218.079.301
|Turkcell
|181.902.773
|Emlak Konut GMYO
|174.297.539
|İş Bankası (C)
|163.667.919
|Koza Madencilik
|159.604.227
Kaynak: AA
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