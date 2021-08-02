Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|972.153.127
|Karsan Otomotiv
|809.209.647
|Aselsan
|801.451.071
|Yapı ve Kredi Bank.
|606.641.914
|Türk Hava Yolları
|586.452.991
|Şişe Cam
|567.714.967
|Ereğli Demir Çelik
|521.434.029
|Emlak Konut GMYO
|387.782.742
|Kardemir (D)
|371.800.539
|Petkim
|302.025.248
|Tüpraş
|276.912.460
|Akbank
|266.862.501
|Odaş Elektrik
|245.062.968
|Çemaş Döküm
|234.018.413
|Fenerbahçe Futbol
|220.622.647
|Doğan Holding
|219.276.379
|Koza Altın
|218.436.781
|T. Halk Bankası
|213.097.517
|Jantsa Jant Sanayi
|188.555.985
|İş Bankası (C)
|179.356.245
Kaynak: AA
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