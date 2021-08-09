Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.454.119.306
|Şişe Cam
|1.252.687.125
|Kardemir (D)
|767.296.739
|Türk Hava Yolları
|715.488.064
|Yapı ve Kredi Bankası
|618.257.111
|Fenerbahçe Futbol
|476.386.849
|Petkim
|417.295.391
|Ereğli Demir Çelik
|397.658.409
|Akbank
|351.993.231
|Tüpraş
|337.547.266
|Ford Otosan
|336.979.921
|Koza Altın
|327.952.756
|Karsan Otomotiv
|287.364.487
|SASA Polyester
|284.290.899
|ASELSAN
|257.202.562
|Pegasus
|245.060.958
|İş Bankası (C)
|225.463.911
|Emlak Konut GMYO
|205.644.470
|Otokar
|197.457.035
|Tofaş Oto Fabrikası
|186.276.446
Kaynak: AA
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