Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.538.559.735
|Ereğli Demir Çelik
|1.386.616.504
|Şişe Cam
|1.330.409.482
|Kardemir (D)
|1.009.191.942
|Türk Hava Yolları
|665.330.634
|Yapı ve Kredi Bankası
|635.944.068
|Bim Mağazalar
|600.011.488
|Tüpraş
|513.778.492
|Koza Altın
|440.228.853
|Petkim
|412.950.166
|Arçelik
|367.998.115
|Akbank
|300.563.169
|Emlak Konut GMYO
|247.797.256
|Koç Holding
|245.937.694
|İş Bankası (C)
|236.651.254
|Ford Otosan
|212.838.810
|ASELSAN
|208.583.622
|Tofaş Oto Fabrikası
|208.304.720
|Otokar
|201.680.331
|SASA Polyester
|190.150.374
Kaynak: AA
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