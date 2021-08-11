Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.066.213.475
|Garanti Bankası
|1.683.963.330
|Ereğli Demir Çelik
|1.242.006.796
|Şişe Cam
|1.195.206.065
|Türk Hava Yolları
|931.249.328
|Tüpraş
|729.868.824
|Koç Holding
|500.904.326
|Yapı ve Kredi Bankası
|484.477.439
|ASELSAN
|367.111.468
|Akbank
|360.105.264
|Petkim
|350.148.926
|Koza Altın
|335.986.835
|İş Bankası (C)
|318.744.832
|Arçelik
|291.587.824
|Bim Mağazalar
|284.941.228
|Emlak Konut GMYO
|265.057.395
|SASA Polyester
|254.405.199
|Doğan Holding
|195.135.098
|Tofaş Oto Fabrikası
|187.519.107
|Ford Otosan
|186.235.354
Kaynak: AA
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