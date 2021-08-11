Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.066.213.475 Garanti Bankası 1.683.963.330 Ereğli Demir Çelik 1.242.006.796 Şişe Cam 1.195.206.065 Türk Hava Yolları 931.249.328 Tüpraş 729.868.824 Koç Holding 500.904.326 Yapı ve Kredi Bankası 484.477.439 ASELSAN 367.111.468 Akbank 360.105.264 Petkim 350.148.926 Koza Altın 335.986.835 İş Bankası (C) 318.744.832 Arçelik 291.587.824 Bim Mağazalar 284.941.228 Emlak Konut GMYO 265.057.395 SASA Polyester 254.405.199 Doğan Holding 195.135.098 Tofaş Oto Fabrikası 187.519.107 Ford Otosan 186.235.354 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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