Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.918.164.690
|Kardemir (D)
|1.275.992.767
|Tüpraş
|993.671.093
|Ereğli Demir Çelik
|814.394.859
|Yapı ve Kredi Bankası
|796.684.464
|Türk Hava Yolları
|632.911.691
|Şişe Cam
|602.783.039
|Petkim
|506.977.404
|Koç Holding
|494.271.711
|SASA Polyester
|442.279.759
|Bim Mağazalar
|435.226.289
|Akbank
|425.041.733
|Arçelik
|365.982.941
|Koza Altın
|344.048.684
|İş Bankası (C)
|332.320.801
|Ford Otosan
|292.515.973
|Fenerbahçe Futbol
|291.365.858
|Sabancı Holding
|192.127.475
|ASELSAN
|188.001.113
|Pegasus
|182.849.995
Kaynak: AA
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