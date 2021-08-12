Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.918.164.690 Kardemir (D) 1.275.992.767 Tüpraş 993.671.093 Ereğli Demir Çelik 814.394.859 Yapı ve Kredi Bankası 796.684.464 Türk Hava Yolları 632.911.691 Şişe Cam 602.783.039 Petkim 506.977.404 Koç Holding 494.271.711 SASA Polyester 442.279.759 Bim Mağazalar 435.226.289 Akbank 425.041.733 Arçelik 365.982.941 Koza Altın 344.048.684 İş Bankası (C) 332.320.801 Ford Otosan 292.515.973 Fenerbahçe Futbol 291.365.858 Sabancı Holding 192.127.475 ASELSAN 188.001.113 Pegasus 182.849.995 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini sonuçlandırmak için evrak bekliyor! 1-2 gün içinde resmi açıklama gelecek

DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan

ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin

MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi

İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu

Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı

Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada

Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak