Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.188.566.618 Kardemir (D) 1.039.256.184 Şişe Cam 949.738.872 Tüpraş 684.178.334 Türk Hava Yolları 544.852.925 Ereğli Demir Çelik 520.459.483 Koç Holding 406.496.588 Yapı ve Kredi Bankası 366.653.534 Akbank 309.257.471 Petkim 302.591.722 Koza Altın 282.148.894 Bim Mağazalar 266.256.273 Ford Otosan 249.505.756 Arçelik 230.083.940 Halkbank 190.359.271 Tekfen Holding 182.256.863 İş Bankası (C) 172.519.976 SASA Polyester 163.361.935 Aksa 151.762.109 TAV Havalimanları 149.797.252 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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