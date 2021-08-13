Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.188.566.618
|Kardemir (D)
|1.039.256.184
|Şişe Cam
|949.738.872
|Tüpraş
|684.178.334
|Türk Hava Yolları
|544.852.925
|Ereğli Demir Çelik
|520.459.483
|Koç Holding
|406.496.588
|Yapı ve Kredi Bankası
|366.653.534
|Akbank
|309.257.471
|Petkim
|302.591.722
|Koza Altın
|282.148.894
|Bim Mağazalar
|266.256.273
|Ford Otosan
|249.505.756
|Arçelik
|230.083.940
|Halkbank
|190.359.271
|Tekfen Holding
|182.256.863
|İş Bankası (C)
|172.519.976
|SASA Polyester
|163.361.935
|Aksa
|151.762.109
|TAV Havalimanları
|149.797.252
Kaynak: AA
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