Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.550.749.139
|Türk Hava Yolları
|886.879.674
|Akbank
|741.120.089
|Yapı ve Kredi Bankası
|582.197.878
|Kardemir (D)
|554.333.195
|Şişe Cam
|504.067.995
|Ereğli Demir Çelik
|453.959.571
|İş Bankası (C)
|444.157.519
|Halkbank
|424.064.892
|Tüpraş
|390.175.531
|Torunlar GMYO
|374.372.006
|Koza Altın
|343.349.819
|Koç Holding
|336.433.415
|Petkim
|327.439.088
|Vakıflar Bankası
|261.959.834
|Bera Holding
|253.739.622
|Arçelik
|220.700.209
|Odaş Elektrik
|212.865.937
|Bim Mağazalar
|212.407.049
|Pegasus
|199.052.305
Kaynak: AA
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