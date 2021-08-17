Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.015.510.053
|Kardemir (D)
|862.826.009
|Petkim
|833.708.865
|Tüpraş
|662.210.570
|Arçelik
|590.640.549
|Türk Hava Yolları
|545.907.927
|Şişe Cam
|534.705.531
|Halkbank
|503.072.349
|Koç Holding
|479.779.667
|Akbank
|463.842.403
|Koza Altın
|463.210.159
|Yapı ve Kredi Bankası
|445.626.577
|Ereğli Demir Çelik
|414.167.364
|İş Bankası (C)
|320.583.286
|Vakıflar Bankası
|264.096.829
|Turkcell
|258.191.589
|Borusan Yatırım Pazarlama
|252.750.194
|Eczacıbaşı Yatırım
|246.829.684
|Koza Madencilik
|228.502.758
|Ford Otosan
|201.833.656
Kaynak: AA
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