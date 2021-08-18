Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.427.339.739 Yapı ve Kredi Bankası 848.968.139 Kardemir (D) 831.499.689 Türk Hava Yolları 783.823.850 Tüpraş 617.884.024 Akbank 487.127.390 Koza Altın 448.843.900 Petkim 430.819.948 Ereğli Demir Çelik 409.114.445 İş Bankası (C) 403.288.322 Şişe Cam 385.387.116 Halkbank 371.941.652 Vakıflar Bankası 340.999.271 Koç Holding 326.911.320 Arçelik 286.227.636 Odaş Elektrik 266.879.260 Bim Mağazalar 234.052.326 Koza Madencilik 222.577.355 Ford Otosan 212.458.492 SASA Polyester 202.430.968 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti

Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt: Hayret ve şaşkınlıkla izledim

Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı

Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı

Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor

3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu