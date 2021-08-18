Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.427.339.739
|Yapı ve Kredi Bankası
|848.968.139
|Kardemir (D)
|831.499.689
|Türk Hava Yolları
|783.823.850
|Tüpraş
|617.884.024
|Akbank
|487.127.390
|Koza Altın
|448.843.900
|Petkim
|430.819.948
|Ereğli Demir Çelik
|409.114.445
|İş Bankası (C)
|403.288.322
|Şişe Cam
|385.387.116
|Halkbank
|371.941.652
|Vakıflar Bankası
|340.999.271
|Koç Holding
|326.911.320
|Arçelik
|286.227.636
|Odaş Elektrik
|266.879.260
|Bim Mağazalar
|234.052.326
|Koza Madencilik
|222.577.355
|Ford Otosan
|212.458.492
|SASA Polyester
|202.430.968
Kaynak: AA
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