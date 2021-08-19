Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.124.982.338
|Kardemir (D)
|804.805.767
|Türk Hava Yolları
|621.903.544
|Şişe Cam
|616.210.023
|Ereğli Demir Çelik
|613.980.848
|Koza Altın
|494.247.958
|Emlak Konut GMYO
|420.252.326
|Tüpraş
|410.802.347
|Petkim
|379.607.806
|Akbank
|351.160.029
|Yapı ve Kredi Bankası
|314.397.905
|Koç Holding
|298.042.026
|Koza Madencilik
|282.213.516
|Halkbank
|256.825.997
|Bim Mağazalar
|254.934.830
|Arçelik
|241.149.710
|ASELSAN
|233.697.602
|İş Bankası (C)
|220.247.270
|Odaş Elektrik
|219.371.523
|Vakıflar Bankası
|209.037.569
Kaynak: AA
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