Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.139.790.854
|Ereğli Demir Çelik
|745.004.662
|Kardemir (D)
|624.677.429
|Tüpraş
|596.813.091
|Şişe Cam
|594.620.817
|Koza Madencilik
|581.119.167
|Koza Altın
|504.314.481
|Türk Hava Yolları
|477.100.247
|Yapı ve Kredi Bankası
|312.235.595
|İş Bankası (C)
|299.931.876
|Doğan Holding
|291.669.993
|Akbank
|263.326.359
|Koç Holding
|262.279.707
|Petkim
|260.980.760
|Bim Mağazalar
|214.367.978
|RTA Laboratuvarları
|186.406.773
|SASA Polyester
|177.976.791
|Turkcell
|172.825.115
|İpek Doğal Enerji
|170.725.450
|Halkbank
|169.186.048
Kaynak: AA
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