Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.504.660.292
|Şişe Cam
|900.328.413
|Türk Hava Yolları
|867.320.780
|SASA Polyester
|689.079.008
|Akbank
|493.422.052
|Kardemir (D)
|486.861.151
|Petkim
|464.627.192
|Koç Holding
|443.139.367
|Ereğli Demir Çelik
|405.589.277
|Koza Madencilik
|385.640.050
|Koza Altın
|376.679.027
|Tüpraş
|335.740.266
|Yapı ve Kredi Bankası
|295.007.452
|ASELSAN
|260.145.491
|Sabancı Holding
|260.059.333
|Vestel
|251.407.009
|Emlak Konut GMYO
|228.240.704
|Borusan Yatırım Pazarlama
|211.538.484
|Esenboğa Elektrik
|210.916.255
|İş Bankası (C)
|196.548.226
Kaynak: AA
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