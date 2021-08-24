Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.466.716.298
|Garanti Bankası
|1.198.064.454
|Kardemir (D)
|720.780.253
|Ereğli Demir Çelik
|559.396.073
|Şişe Cam
|431.342.716
|Yapı ve Kredi Bankası
|417.699.553
|Koç Holding
|395.392.862
|Akbank
|384.401.541
|Tüpraş
|325.228.095
|Vestel Beyaz Eşya
|319.296.269
|Koza Altın
|274.508.220
|Koza Madencilik
|259.503.043
|İş Bankası (C)
|251.331.217
|Emlak Konut GMYO
|239.490.671
|Sasa Polyester
|238.699.431
|Torunlar GMYO
|238.625.234
|ASELSAN
|204.296.988
|Petkim
|193.967.538
|Arçelik
|191.835.198
|Borusan Yatırım Pazarlama
|186.792.072
Kaynak: AA
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