Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.703.473.053
|Garanti Bankası
|1.635.360.479
|Kardemir (D)
|665.097.648
|Petkim
|656.039.968
|Şişe Cam
|518.533.840
|Ereğli Demir Çelik
|493.789.285
|Tüpraş
|429.949.570
|Yapı ve Kredi Bankası
|422.925.671
|ASELSAN
|410.736.538
|Koza Madencilik
|324.894.997
|Koza Altın
|307.718.821
|Akbank
|291.484.813
|Arçelik
|284.611.294
|Odaş Elektrik
|257.731.817
|Torunlar GMYO
|257.520.247
|Net Holding
|244.216.139
|Koç Holding
|243.804.047
|Pegasus
|240.262.340
|İş Bankası (C)
|229.902.945
|TAV Havalimanları
|214.378.451
Kaynak: AA
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