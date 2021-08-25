Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.703.473.053 Garanti Bankası 1.635.360.479 Kardemir (D) 665.097.648 Petkim 656.039.968 Şişe Cam 518.533.840 Ereğli Demir Çelik 493.789.285 Tüpraş 429.949.570 Yapı ve Kredi Bankası 422.925.671 ASELSAN 410.736.538 Koza Madencilik 324.894.997 Koza Altın 307.718.821 Akbank 291.484.813 Arçelik 284.611.294 Odaş Elektrik 257.731.817 Torunlar GMYO 257.520.247 Net Holding 244.216.139 Koç Holding 243.804.047 Pegasus 240.262.340 İş Bankası (C) 229.902.945 TAV Havalimanları 214.378.451 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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