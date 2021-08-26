Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.773.866.142
|Garanti Bankası
|1.206.924.833
|Petkim
|527.338.368
|Kardemir (D)
|444.692.327
|Şişe Cam
|434.207.879
|Yapı ve Kredi Bankası
|414.414.947
|ASELSAN
|383.581.805
|Tüpraş
|372.077.499
|Ereğli Demir Çelik
|360.330.860
|Torunlar GMYO
|358.323.114
|Koza Madencilik
|349.689.039
|Arçelik
|322.548.558
|Koza Altın
|315.607.799
|Akbank
|309.319.903
|İş Bankası (C)
|306.947.026
|Odaş Elektrik
|251.096.987
|Bim Mağazalar
|229.761.531
|Koç Holding
|207.738.839
|SASA Polyester
|194.989.517
|Emlak Konut GMYO
|179.604.668
Kaynak: AA
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