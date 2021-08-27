Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.072.882.746
|Türk Hava Yolları
|811.879.763
|Kardemir (D)
|666.406.089
|Petkim
|502.169.271
|Ereğli Demir Çelik
|454.304.836
|Yapı ve Kredi Bankası
|452.942.064
|Şişe Cam
|436.074.401
|Karsan Otomotiv
|427.155.981
|Koza Madencilik
|388.550.895
|Akbank
|335.943.826
|Koza Altın
|319.593.605
|ASELSAN
|316.124.855
|Tüpraş
|306.088.207
|Koç Holding
|299.495.689
|Torunlar GMYO
|252.323.095
|İş Bankası (C)
|237.829.299
|SASA Polyester
|224.592.931
|Borusan Yatırım Pazarlama
|218.165.608
|Odaş Elektrik
|218.163.538
|Arçelik
|214.760.877
Kaynak: AA
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