Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.072.882.746 Türk Hava Yolları 811.879.763 Kardemir (D) 666.406.089 Petkim 502.169.271 Ereğli Demir Çelik 454.304.836 Yapı ve Kredi Bankası 452.942.064 Şişe Cam 436.074.401 Karsan Otomotiv 427.155.981 Koza Madencilik 388.550.895 Akbank 335.943.826 Koza Altın 319.593.605 ASELSAN 316.124.855 Tüpraş 306.088.207 Koç Holding 299.495.689 Torunlar GMYO 252.323.095 İş Bankası (C) 237.829.299 SASA Polyester 224.592.931 Borusan Yatırım Pazarlama 218.165.608 Odaş Elektrik 218.163.538 Arçelik 214.760.877 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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