Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.916.437.050 Yapı ve Kredi Bankası 901.550.742 Tüpraş 732.254.852 Türk Hava Yolları 680.732.079 Akbank 574.597.988 Koç Holding 551.867.893 Kardemir (D) 546.759.579 Ereğli Demir Çelik 452.327.415 Şişe Cam 444.567.401 Petkim 397.101.981 SASA Polyester 375.176.149 Koza Altın 369.406.879 İş Bankası (C) 351.262.500 Arçelik 308.891.782 Sabancı Holding 282.807.287 Torunlar GMYO 278.353.241 Koza Madencilik 271.905.130 Bim Mağazalar 263.801.324 Turkcell 259.271.132 ASELSAN 253.804.141 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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