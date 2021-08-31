Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.916.437.050
|Yapı ve Kredi Bankası
|901.550.742
|Tüpraş
|732.254.852
|Türk Hava Yolları
|680.732.079
|Akbank
|574.597.988
|Koç Holding
|551.867.893
|Kardemir (D)
|546.759.579
|Ereğli Demir Çelik
|452.327.415
|Şişe Cam
|444.567.401
|Petkim
|397.101.981
|SASA Polyester
|375.176.149
|Koza Altın
|369.406.879
|İş Bankası (C)
|351.262.500
|Arçelik
|308.891.782
|Sabancı Holding
|282.807.287
|Torunlar GMYO
|278.353.241
|Koza Madencilik
|271.905.130
|Bim Mağazalar
|263.801.324
|Turkcell
|259.271.132
|ASELSAN
|253.804.141
Kaynak: AA
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