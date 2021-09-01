Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.304.270.782
|Türk Hava Yolları
|1.149.612.265
|SASA Polyester
|632.664.800
|Koza Altın
|627.541.328
|Tüpraş
|594.452.766
|Yapı ve Kredi Bankası
|585.389.194
|Petkim
|534.749.685
|Şişe Cam
|415.778.042
|Kardemir (D)
|372.093.957
|Akbank
|334.925.260
|Ereğli Demir Çelik
|322.529.995
|İş Bankası (C)
|290.713.423
|Koç Holding
|286.796.028
|ASELSAN
|265.696.547
|Koza Madencilik
|224.452.295
|Bim Mağazalar
|219.431.742
|Arçelik
|203.008.803
|Odaş Elektrik
|193.726.144
|Torunlar GMYO
|190.041.438
|Bera Holding
|165.718.212
Kaynak: AA
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