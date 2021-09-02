Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|981.703.593
|Türk Hava Yolları
|700.859.183
|Tüpraş
|536.603.198
|Koza Altın
|477.829.845
|Fenerbahçe Futbol
|463.188.553
|Şişe Cam
|370.093.492
|Ereğli Demir Çelik
|346.974.787
|Akbank
|311.935.472
|SASA Polyester
|304.170.424
|Yapı ve Kredi Bankası
|300.258.986
|Bera Holding
|280.392.925
|Koza Madencilik
|263.058.879
|Petkim
|261.294.963
|Kardemir (D)
|250.400.185
|Doğan Holding
|244.624.696
|RTA Laboratuvarları
|238.749.570
|İş Bankası (C)
|186.176.610
|Arçelik
|184.818.986
|Halkbank
|181.887.337
|Odaş Elektrik
|172.682.493
Kaynak: AA
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