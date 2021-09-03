Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.192.836.561
|Garanti Bankası
|1.068.609.633
|SASA Polyester
|585.296.410
|Ereğli Demir Çelik
|561.218.582
|Kardemir (D)
|535.233.795
|Tüpraş
|475.917.070
|Şişe Cam
|445.833.677
|Koza Altın
|352.338.761
|Odaş Elektrik
|338.191.933
|Koza Madencilik
|308.742.560
|Yapı ve Kredi Bankası
|306.303.201
|Zorlu Enerji
|299.301.111
|Petkim
|290.061.548
|Akbank
|277.214.382
|Fenerbahçe Futbol
|269.692.060
|Bera Holding
|267.119.645
|Doğan Holding
|235.455.668
|RTA Laboratuvarları
|209.271.660
|İş Bankası (C)
|195.154.516
|Koç Holding
|194.356.659
Kaynak: AA
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