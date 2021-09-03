Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.192.836.561 Garanti Bankası 1.068.609.633 SASA Polyester 585.296.410 Ereğli Demir Çelik 561.218.582 Kardemir (D) 535.233.795 Tüpraş 475.917.070 Şişe Cam 445.833.677 Koza Altın 352.338.761 Odaş Elektrik 338.191.933 Koza Madencilik 308.742.560 Yapı ve Kredi Bankası 306.303.201 Zorlu Enerji 299.301.111 Petkim 290.061.548 Akbank 277.214.382 Fenerbahçe Futbol 269.692.060 Bera Holding 267.119.645 Doğan Holding 235.455.668 RTA Laboratuvarları 209.271.660 İş Bankası (C) 195.154.516 Koç Holding 194.356.659 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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