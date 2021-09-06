Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.133.204.041
|Türk Hava Yolları
|693.197.722
|Yapı ve Kredi Bankası
|528.649.006
|Koza Altın
|425.383.606
|Şişe Cam
|381.843.164
|Akbank
|302.425.954
|Tüpraş
|297.529.012
|Kardemir (D)
|294.396.120
|SASA Polyester
|294.357.864
|Fenerbahçe Futbol
|273.874.591
|Petkim
|272.661.540
|Koza Madencilik
|249.041.656
|Ereğli Demir Çelik
|239.505.508
|Odaş Elektrik
|231.544.305
|Jantsa Jant Sanayi
|193.487.307
|İş Bankası (C)
|169.784.710
|Torunlar GMYO
|157.148.262
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|143.033.869
|Global Yatırım Holding
|130.068.726
|Gözde Girişim
|126.755.460
Kaynak: AA
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