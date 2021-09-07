Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.332.499.298
|Garanti Bankası
|1.085.314.533
|Kardemir (D)
|508.706.858
|Şişe Cam
|492.975.680
|Yapı ve Kredi Bankası
|480.170.592
|Tüpraş
|422.272.965
|Ereğli Demir Çelik
|409.700.950
|Koza Altın
|339.736.884
|SASA Polyester
|306.537.288
|Akbank
|279.349.093
|Petkim
|273.603.273
|Halkbank
|262.839.691
|İş Bankası (C)
|258.690.553
|RTA Laboratuvarları
|216.904.715
|Vakıflar Bankası
|200.613.181
|Arçelik
|192.372.725
|Fenerbahçe Futbol
|185.243.765
|Tofaş Oto Fabrikası
|174.620.657
|ASELSAN
|160.995.349
|Jantsa Jant Sanayi
|157.344.110
Kaynak: AA
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